Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, Kovid-19 nedeniyle köylerinden dışarı çıkmayınca boş zamanları için arayışa girdi. Doğduğu mahallenin ortaokulunda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylülerin bu zamanlarını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde değerlendirmesi için onları spora yönlendirmeye karar verdi.

Yaşlılardan da büyük ilgi

İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, pandemideki artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenis ile tanıştı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan köylülerin en gözde sporu kısa sürede öğrendikleri tenis oldu. Malzeme eksikliği ve sahadaki zemin bozukluluğuna rağmen her yaş grubunun raket salladığı köyde, tenis karşılaşmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, "İlk başta bunu hoş karşılamazlar diye dönüşler aldım. Şimdi herkes bundan memnun kaldı, oynamaya başladılar" dedi.

Bakan Kasapoğlu sözünü verdi!

Siirtli çocukların voleybol sahasına kavuşturan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şanlıurfa’daki köy halkına tenis kortu sözü vermesi de gecikmedi. Bakan Kasapoğlu twitter hesabından, "Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" mesajı yayınladı.