Şanlıurfa sezonu açılıyor! Fanatik Hipodrom hazır!

Türkiye'nin köklü hipodromlarından olan Şanlıurfa Hipodromu'nda koşular beş ay aranın ardından yeniden başlıyor. Ülkemizin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom tam kadro ve eksiksiz olarak Şanlıurfa koşularına hazır. Sahdun Kaya ve ekibinin hazırladığı bol ve eksiksiz galoplar, bölge yazarlarımız Ercan Fırtına ve Gökhan Yalçınkaya'nın yanı sıra yine bölgenin atçılarının rakamsal altılı tahminleriyle yarışseverin Şanlıurfa'da da en büyük rehberi yine Fanatik Hipodrom olacak.

Türkiye’nin 6. hipodromu olarak 27 Mart 2000 tarihinde yapılan resmi yarışlarla hizmet vermeye başlayan Şanlıurfa Hipodromu'nda, 2019 Sonbahar Yarış Sezonu boyunca 13 yarış günü yer alırken, bunların 41’i İngiliz ve 42’si de Arap atlarına mahsus olmak üzere 83 koşudan oluşan bir yarış heyecanı yarışseverleri bekliyor olacak.

Yarın sezonun ilk yarış gününde 8 koşu gerçekleştirilecek. Bu koşuların 4'ünde İngilizler, 4'ünde de Araplar ter dökecek. Tamamı gece yarışlarından oluşacak Şanlıurfa’da sezon 30 Aralık 2019 günü sona erecek. Şanlıurfa'da altılı ganyan 18.30'da başlayacak. Koşular TJK TV ve TAY TV ekranlarından yarışseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

Yarın ayrıca İstanbul Veliefendi koşuları da nefes kesecek. Hakan Cantınaz, Eray Balcı ve Tolgahan İmal’ın köşe yazıları, deneyimli ekibimizin rakamsal tahminleri, her iki şehirde de yarışseverin sevgilisi Ahır Casusu HİT köşesi ve gece erken bahis yurtdışı oranlarını sadece Fanatik’in verdiği Amerika Gulfstream Park koşuları ile gün sona erecek.

Cem BOŞGELMEZ / Fanatik ÖZEL