Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 19 yıl önce kurulan Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı’nda iki kez görev aldığını ifade etti. Daha önceleri amatör liglerde antrenörlük yaptığı sırada kendisine işitme engelliler takımını çalıştırma teklifi geldiğini anlatan Bebe, şöyle konuştu:

"Bana 2001 yılında ilk teklif geldiğinde işaret dilini bilmediğimi ve yardımcı olamayacağımı söyledim. Daha sonra futbolcularla tanıştım ve kalemle yazarak anlaşmaya çalıştım. Aynı yıl takımı 1. Lig’e çıkardık. 2015 yılına kadar takımı çalıştırdım ve bu süreçte sürekli futbolcularla beraber olarak işaret dilini de öğrendim. Sonra bir süre takımdan ayrıldım o süreçte takım tekrar 2. Lig’e düştü. Geçen sene yine bana gelerek takımı çalıştırmamı ve başkanlık yapmamı istediler. Çok şükür takımı bu sene şampiyon yaparak yeniden 1. Lig’e çıkarmayı başardık. Kupayı Şanlıurfa halkına armağan ediyoruz. Bu sene takıma 7 genç oyuncu kazandırdık. Milli takımdan yetkililer maçlarımızı izleyerek 3 oyuncuyu beğendiler, inşallah milli takıma seçilmelerini bekliyoruz. Şanlıurfa’dan 3 oyuncumuzun milli takımlara gidecek olması bizim için gurur verici. Amacımız önce 1. Lig’de kalıcı olmak sonra da Süper Lig ’e yükselmektir. İnşallah yeterli desteği alabilirsek işitme engelliler adına Şanlıurfa’ya daha çok başarı getireceğimize inanıyorum. Tüm işitme engelli gençlerden gelmelerini ve takım adına bayrağı dalgalandırmalarını bekliyoruz."

"Sessiz insanlar sessiz sedasız şampiyon olduk"

Takım kaptanı Ahmet Çekilmez ise Balıklıgöl’ü gezerken işitme engelli 2 kişiyle tanıştığını ve onların futbol oynamasına vesile olduklarını anlattı.

Takımı ziyaretinde o dönemki oyuncularla tanışıp futbol oynamaya karar verdiğini aktaran Çekilmez, "Yaklaşık 16 yıldır takımda oynuyorum ve çok mutluyum. 2. Lig’de mücadele ediyorduk, rakiplerimiz güçlüydü ama bizim hedefimiz şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmekti. Genç oyuncularımızın da gayretiyle namağlup şampiyon olarak 1. Lig’e çıkmayı başardık. Sessiz insanlar sessiz sedasız şampiyon olduk. Bundan sonraki amacımız bize gerekli destek verilirse Süper Lig’e yükselmek istiyoruz, inşallah bunu da başaracağız." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Yusuf Çelik de 2 abisinin de işitme engelli olarak takımda futbol oynadığını ve onların teşvikiyle futbol oynamaya karar verdiğini kaydetti.

Takımla tanışmadan önce zamanının çoğunu evde geçirdiğini ifade eden Çelik, "İçime kapanık biriydim ve dışarı çok çıkmazdım. Hocam ve abim gelerek benim takıma katılmamı istediler ve 10 yıldır takımda oynuyorum. Bundan sonraki hedefim önce ligde kalıcı olmak, takımımı Süper Lig’e çıkarabilmek ve milli takıma seçilmektir, inşallah bunları gerçekleştiririm." diye konuştu.

AA