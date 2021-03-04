’Şanlı Beşiktaş 118 yaşında’

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, dün 118. kuruluş yılını kutladı. Beşiktaş, Serencebey Mahallesi’nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa’nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu. Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey’in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

14 branşta takımı var

Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı. 1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 20 Ekim 2019’daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor. Siyah-Beyazlılar’ın Onursal Başkan’ı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. Kulüp; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, briç, güreş, kürek, cimnastik, masa tenisi, satranç ve e-spor olmak üzere günümüzde 14 branşta faaliyet gösteriyor.

Namağlup tek şampiyon

Siyah-Beyazlılar, futbol branşında önemli başarılara imza attı. Futbolda ligde toplam 15 kez şampiyonluğa ulaşan takım, 63. sezonunu geçirdiği Süper Lig’in tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor. Kulüp, 1991-1992’de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan etti ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor’u 15 Ekim 1989’da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti. Beşiktaş Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama mesajında, “Türk sporunun 118 yıllık temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 118 yaşında” ifadeleri kullanıldı.

‘En büyük sivil toplum örgütü’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulübün 118. kuruluş yılı dolayısıyla dün kutlama mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Çebi, şu ifadeleri kullandı: “118 yıldır yaşattığı gelenek ve görenekleriyle her kesimin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş’ımız, milyonlarca taraftarının eşsiz desteği sayesinde ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü konumundadır. Şampiyonluklarla, kupalarla anılan, siyah-beyaz renkleriyle ülkemizi dünya ve Avrupa arenasında başarıyla temsil eden Beşiktaş’ımızın 118. yılı kutlu olsun.”