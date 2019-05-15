Şanghay Elmas Lig’de 3 milli atlet yarışacak

Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek Elmas Lig’in ikinci etabında yarışacak milli atletler belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Şanghay Grand Prix’sinde Türkiye’den Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey ve Özlem Kaya yarışacak.

Doha’da sezonun ilk yarışını 19.99’luk dereceyle kazanan Guliyev, Jak Ali Harvey ile birlikte erkekler 200 metrede Andre de Grasse, Aaron Brown ve Alonso Edward gibi güçlü atletlerle yarışacak.

Kariyerinde ilk kez Elmas Lig yarışı koşacak Özlem Kaya ise kadınlarda 3000 metre engellide boy gösterecek.

AA



