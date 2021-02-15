Sangal Twitter hesabı tepki çeken paylaşımlara devam ediyor

Sangal ZOWIE Extremesland CS:GO Festival Orta Doğu Turnuvası yarı finalinde Lets Go ekibiyle karşılaştı. Sangal Twitter ekibinin yaptığı paylaşımlar karşılaşmanın önüne geçmeyi başardı. Karşılaşmalar sürerken yaptığı ilk paylaşımda takımın 4 AWP kuşandığı bir fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşımları kimin yaptığı ve neden yaptığı büyük bir merak konusu. Topluluktan büyük tepki çeken Sangal takımı konuyla ilgili hala bir adım atmadı. Twitter ekibinin paylaşımlarının, CS:GO takımına ne gibi getirileri ve götürüleri olur bilemeyiz. İlerleyen günlerde neler olur biter hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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