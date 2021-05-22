Sangal Esports Intel ESL CSGO Türkiye Şampiyonu

Sırasıyla Mirage, Nuke ve Dust2 haritalarında oynanan maçta büyük çekişme yaşandı. Açılışta Fastpay Wildcats'in seçimi olan Mirage haritasını izledik. Büyük final maçına yakışır bir heyecanla uzatmaya giden haritayı Sangal Esports 19-17 kazanarak kendi seçimleri olan Nuke öncesi önemli bir avantaj sağladı. Buna karşılık rakip beşliden duggyversus ve colorzz'ın performansları oldukça dikkat çekti. Nuke haritasına geçildiğinde ise sahada adeta Sangal Esports fırtınası esti. İlk yarıda kaybettikleri 5 round'un arkasından ikinci yarıda kayıpsız devam eden beşli, birbirinden etkili istatistiklerle farkı 2'ye çıkardı. +11 K/D farkıyla oynayan paz ve 104 ADR ile oynayan kaptan MAJ3R bu başarıda önemli pay sahibiydi. Diğer yandan takımı dikkatli oyunlarıyla destekleyen ngiN ve yeni transfer S3NSEY de farkın hızlı açılmasında etkin rol oynadılar.

Bu noktada Sangal'ın Bo5 maratonunu erkenden koparması artık oldukça yüksek ihtimal olarak görülüyordu. Her ne kadar maç skorunda bunu görsek de son harita Dust2'de yaşanan mücadele bunun tam tersiydi. Fastpay Wildcats, finale yakışır bir oyunla ilk yarıyı 10-5 önde kapattı. "Acaba güzel bir 5 haritalık seri izler miyiz" diye düşünmeye başladığımız bu anlarda Sangal Esports ikinci yarıda ilk 3 round'u verdikten sonra 11-1'lik nefis bir seriyle maçı 16-14'e çevirmeyi başardı. Böylece Intel ESL CSGO Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu Finali şampiyonu olarak kupayı kaldıran taraf Sangal Esports oldu.

Turnuvanın MVP'si olarak hanesine yazdırdığı 354 Kill, %47 Headshot Oranı, 1.63 Rating ile Ahmet “paz” Karahoca seçildi.

Sangal Esports Avrupa'da Yola Devam Ediyor

Önemli bir diğer detay ise şampiyon Sangal Esports'un lig süresince sadece 1 puan kaybetmesiydi. Bu şampiyonlukla birlikte takım üst üste 2. kez, toplamda ise 3 kez Türkiye şampiyonu olmuş oldu. Bu başarının devamında Sangal Esports'u global ESL şampiyonalarında görmeye devam edeceğiz. İlk durak ise 25 Mayıs 2021 tarihinde başlaması beklenen ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 etkinliği.