Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da dış transferde Sanem Gamze Zeren'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

2018-2019 sezonunda ilk olarak Ordu İEF A Koleji forması giyen Sanem Gamze Zeren, ardından Gündoğdu Adana Basketbol takımına transfer oldu. Geçen sezon her iki takımda sergilediği performans ile dikkat çeken Sanem Gamze Zeren, yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.

1989 doğumlu olan tecrübeli oyuncu Sanem Gamze Zeren forvet pozisyonunda oynuyor.

İHA