Siyah-Beyazlılar'ın gündemine Çin ekibi Tianjin Teda'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Sandro Wagner girdi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncu ile temasa geçtiği de iddia edilirken, başarılı oyuncunun 2 sezon önce Bayern Münih forması giyerken, Beşiktaş taraftarı hakkında söylediği sözler akıllara geldi. 14 Mart 2018'de Vodafone Park'ta oynanan ve Kara Kartal'ın 3-1 kaybettiği maçın ardından Wagner şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu geceye inanamadım. Taraftara hayran kaldım." Öte yandan Alman forvet o maçta takımının 3. golünü kaydetmişti.