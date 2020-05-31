B. Dortmund takımının 2000 doğumlu yıldızı Jadon Sancho, son olarak Paderborn ile oynanan maçta hat-trick yapmayı başardı. İngiliz oyuncu böylece bu sezon Bundesliga'da 17 gol - 16 asistlik performans ile en çok gol katkı veren oyuncu oldu.

Sancho böylece son 15 sezonda Bundesliga'da hem gol hem de asist sayısında 16 ve üzeri sayılara aynı anda ulaşan ilk oyuncu oldu.







