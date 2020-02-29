Sanat dünyası tek yürek oldu: Başımız sağ olsun

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya paylaşımlarıyla yaşanan acıya ortak oldu.

İşte ünlülerin mesajları:

■ Hülya Koçyiğit: Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimize sabır diliyorum.

■ Türkan Şoray: Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir.

■ Fatma Girik: Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu. Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz. Ülkeme barışın, huzurun bir an önce gelmesini diliyorum. Başımız sağ olsun.

■ Selda Alkor: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok çok üzgünüm. Tüm Türkiye gibi kalbim yanıyor. Başta şehitlerimizin ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce şifa bulmasını diliyorum.

■ Hale Soygazi: Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı, çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum.

■ Ferhat Göçer: Acım o kadar derin ki duygularımı ifade edecek cümle kuramıyorum. Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

■ Kerem Alışık: Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam.

■ Aydan Şener: Ne söylesek az gibi geliyor böyle günlerde. Acımızı tarif edecek cümle bulamıyorum. Tüm dualarım Mehmetçiğimizle. Canım, canımız yanıyor. Şehitlerimize rahmet, tüm Türkiye'ye ve ailelerine baş sağlığı diliyorum.

■ Acun Ilıcalı: Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.

■ Kıvanç Tatlıtuğ: İblid’de hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

■ Hadise: Kelimeler boğazımda düğüm... Hissettiğim acıyı anlatamıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum... Dualarım Mehmetçiğimiz ile...

■ Gamze Özçelik: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Ya Rabb’im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sığınırız Allah’ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin.

■ Oktay Kaynarca: Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun.

■ Tuba Ünsal: Milletimizin başı sağ olsun. Çok acı...

■ İbrahim Büyükak: İçimiz yanıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

■ Demet Akbağ: İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

■ Cansu Kurtcu: Ve Türkiye an itibari ile gerçekten sözün bittiği yerde! Artık bu siyasetler üstü bir durum! İdeolojiler üstü! Allah’ım bize güç ver, sabır ver.

■ Demet Akalın: Dualar sadece Mehmetçiğe...

■ Deniz Seki: Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, dün geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun canım ülkem.

■ Beyazıt Öztürk: Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılı ailelerine sabır versin.

■ Murat Boz: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

■ Aslı Tandoğan: İçim paramparça... Boğazım düğüm düğüm... Allah’ım sen koru Mehmetçiğimizi... Şehitlerimize rahmet eyle...

■ İpek Açar: Gün birlik olma, tek yumruk olma günü... Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm dualarımız Mehmetçiğimiz’le...

■ Şahan Gökbakar: Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti... Allah şehitlerimize rahmet eylesin.

■ İrem Derici: Başımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

■ Derya Şensoy: Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsun.

■ Sinan Akçıl: Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksaydın keşke, başımız sağolsun, önce vatan...

■ Yılmaz Erdoğan: Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize güç ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

■ Kenan Doğulu: İdlib’de gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarının, ailelerinin, Türk Milleti’nin başı sağ olsun.

■ Pınar Altuğ: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetçiğimiz.

■ Emel Sayın: Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine de sabır versin, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum, başımız sağ olsun!

■ Çağla Şıkel: Acımızın tarifi yok.

■ Burcu Özberk: Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Cümleler düğümleniyor boğazımızda...

Etkinlikler iptal edildi

Hain saldırının ardından birçok sanat.ı haftasonu yapılacak konserlerini iptal ederken, organizasyonlar da ileri tarih ertelendi.

BERKAY, 28-29 Şubat tarihlerinde vereceği iki konserini hemen iptal etti. SILA'nın 28 Şubat'ta Ankara Congresium'da vereceği konser 17 Nisan'a,

DUMAN'ın 28 Şubat'taki Diyarbakır konseri 26 Mart'a,

UĞUR YÜCEL'in 29 Şubat'taki Ankara gösterisi ise ileri bir tarihe ertelendi.

NİL KARAİBRAHİMGİL'in 29 Şubat'taki Ankara konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

EMEL SAYIN, 28 Şubat'ta Denizli'de vereceği konserin iptal edildiğini duyurdu.

FERHAT GÖÇER, 28 Şubat'ta İstanbul Uniqhall'de sahneleyeceği 'Aldırma Gönül' oyununun 31 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

DENİZ ÇAKIR'ın rol aldığı 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunu nisan ayına ertelendi.

ALİŞAN ve DEMET AKALIN’ın birlikte vereceği Ankara konseri de iptal edildi.