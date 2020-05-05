Sanal bisiklet yarışı başladı

Bisiklet yarışları ekrana dönüyor! Zwift tarafından düzenlenen, 5 etaptan oluşan Tour for All yarışı 4-8 Mayıs tarihleri arasında Eurosport’tan canlı yayınlanacak.

Kadın ve erkek bisikletçilerin yarışacağı Tour for All, Eurosport’tan ve GCN’in mobil uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Eurosport ve GCN arasında gerçekleşen ortaklık, bisiklet severlere tüm spor müsabakalarının iptal olduğu bugünlerde yeni içerik sağlayacak.

4-8 Mayıs tarihleri arası her gün saat 16:00-18:00 arası yayınlanacak yarışta, Mitchelton-Scott, Ef-Education, NTT, Alpecin-Fenix, Bahrain-McLaren, Canyon/SRAM Racing, CCC-Liv ve Boels Dolmans gibi en iyi takımlar yarışacak.

Etap uzunlukları 45 ile 75 kilometre; tırmanışlar, 400 metre ile 1.7 kilometre arasında değişiklik gösterecek. Etapların 1 saat 15 dakika ile 2 saat arasında sürmesi öngörülüyor.

Canlı spor karşılaşmaların durduğu bugünlerde, Discovery ailesi olarak inisiyatif aldığını söyleyen Eurosport Yayın Hakları & Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Georgiou, sözlerine şunları ekliyor: “Bu süreçte sadece arşiv görüntülerinin yeterli olamayacağını düşündük ve bisiklet severlere yeni hikayeler aktararak onları heyecanlandıracak canlı bir içerik sunduk. GCN ve Eurosport arasındaki iş birliğiyle, Discovery’nin global liderliğini pekiştirerek bisiklet severlere yeni bir deneyim yaşatacağız.”



