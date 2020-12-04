Napoli maçlarına ev sahipliği yapan San Paolo Stadı'nın adı "Diego Armando Maradona" olarak değiştirildi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefat haberi, yaklaşık 8 yıl boyunca top koşturduğu İtalya'da da büyük üzüntüyle karşılanmıştı. İtalya'nın Napoli kentinde vatandaşlar, Maradona'nın forma giydiği Napoli formasıyla görülmüşlerdi. Bazı Napolililerin eski oyuncuları için ağladığı, dua ettiği, bazılarının ise torunlarına Maradona'yı anlattığı görülmüştü.



