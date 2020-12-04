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San Paolo'nun adı Maradona Stadı oldu

Napoli Belediyesi, San Paolo Stadı'nın isminin Diego Armando Maradona Stadı olarak değiştirildiğini açıkladı.

04 Aralık 2020, Cuma 18:54 Son Güncelleme:
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San Paolo'nun adı Maradona Stadı oldu

Napoli maçlarına ev sahipliği yapan San Paolo Stadı'nın adı "Diego Armando Maradona" olarak değiştirildi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefat haberi, yaklaşık 8 yıl boyunca top koşturduğu İtalya'da da büyük üzüntüyle karşılanmıştı. İtalya'nın Napoli kentinde vatandaşlar, Maradona'nın forma giydiği Napoli formasıyla görülmüşlerdi. Bazı Napolililerin eski oyuncuları için ağladığı, dua ettiği, bazılarının ise torunlarına Maradona'yı anlattığı görülmüştü.


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