San Pablo Burgos-Teksüt Bandırma maç sonucu: 92-84

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 10’uncu maçında İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos’a konuk oldu.

Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu ev sahibi ekibin 26-20’lik üstünlüğüyle geçildi, ancak Teksüt Bandırma devreyi 49-44 önde tamamladı.

3’üncü çeyrek sonunda 8 sayı farkla (73-65) öne geçen San Pablo Burgos, karşılaşmayı da 92-84 kazandı.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma gruptaki 6’ncı mağlubiyetini, San Pablo Burgos ise 6’ncı galibiyetini elde etti.



