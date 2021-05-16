NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, San Antonio Spurs’ü 140-103 mağlup ederek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.

Yedi oyuncunun çift hanelere çıktığı Suns’ta Devin Booker 27 sayı, 4 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasında boy gösterecek olan Spurs’te Keldon Johnson ve Gorgui Dieng 18’er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Suns, bu akşam tekrar karşılaşacağı Spurs’ü yener, Utah Jazz da Sacramento Kings’e mağlup olursa, Batı Konferansı’nı lider bitirecek.

NBA’de normal sezon, TSİ bu akşam ve yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Gecenin sonuçları:

​Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 105-91

New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-109

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 108-124

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-140

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-108