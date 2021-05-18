Samurai Shodown Steam’e geliyor

Geliştirici SNK tarafından yapılan duyuruya göre Samurai Shodown’un PC sürümünü, Season Pass 3 indirilebilir içerik karakteri Shiro Tokisada Amakusa ile birlikte Steam üzerinden resmen yayınlanacağı duyuruldu.

Samurai Shodown’ın PC sürümü 11 Haziran 2020 tarihinden beri Epic Games Store’da yer alıyordu. Ancak 14 Haziran itibarıyla Steam’e geçiş yapacak. Ayrıca buna ek olarak oyunun Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ve Stadia’da oynanabilir durumda.

Shiro Tokisada Amakusa, Season Pass 3’ün dört karakterinden üçüncüsü olan bir karakter. İlk ikisi Cham Cham ve Hibiki Takane idi. Dördüncüsü ise Arc System Works’ün Guilty Gear serisinden konuk karakter olacağı belirtildi.

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