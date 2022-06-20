Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen, bir dönemin en iyi santrforları arasında yer alan Samuel Eto'o ya büyük şok... Kamerunlu golcünün, Katalan devi Barcelona'da forma giydiği 2004-2009 yılları arasında vergi kaçırdığı tespit edildi.

Mahkeme, şu anda Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan yıldız isme 22 ay hapis ve 1.8 milyon Euro para cezası verdi. Eto'o'nun, cezaevine girmemek için maliyeye toplamda 3.8 milyon Euro ödeyeceği duyuruldu.

Konu üzerine tecrübeli futbol adamı da açıklama yaptı. Eto'o, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım" dedi.







