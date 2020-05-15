Bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o, sosyal medya hesabından yaptığı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kamerunlu yıldız, tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında olduğunu söyledi.

İşte Eto'o'nun dikkat çeken o açıklamaları:

"Mevkilere göre değerlendirdiğimiz zaman Afrika'nın yetiştirdiği en iyi golcü olduğumu söyleyebilirim. Afrikalı santrforlardan ne Drogba ne de Diouf benimle aynı seviyede... Hiç kimse onların benimle aynı seviyede veya benden daha iyi olduğunu söyleyemez. Kariyerimde hep bir numara olmak istedim ve bunun için çok çalıştım. Büyük oranda başarılı da oldum. Hatta fenomen Ronaldo'dan sonra gelmiş geçmiş en iyi ikinci santrfor olduğumu bile söyleyebilirim... Ronaldo'yu bu yarışın dışında tutuyorum; çünkü o çok farklı ve saygı duyulması gereken bir isimdi."

"Kendimi elçi gibi değil, bir Katarlı gibi hissediyorum. Şampiyona için büyük emek veriyoruz ve 2022'nin en güzel Dünya Kupalarından biri olacağına inanıyorum."

TRT Spor



