Çaykur Rizespor'un Paraguaylı hücum oyuncusu Samudio, Türkiye'deki kariyerinden geçen sezon sebep olduğu talihsiz olaya kadar tüm merak edilenleri paylaştı. Geçen sezon 11 Mayıs'taki Çaykur Rize-G.Saray mücadelesinde Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda yer alan Paraguaylı oyuncu, o anda yaşadığı üzüntünün tarif edilemez olduğunu söyledi. Kendisini affettirmek için önce telefonla Emre'yi aradığını ve ardından da menajeri Bayram Dağdeviren ile birlikte oyuncudan yüz yüze af dilediğini açıkladı.

Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Samudio, "Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Kaza oldu. Şükürler olsun ki Emre futbola döndü. İyi oynuyor, goller atıyor ve takımına şampiyonluk yolunda katkı sağlıyor. Onunla tanıştım. Emre'yi karakter olarak çok sevdim, güzel bir kariyeri, en iyisini hak ediyor. Karşılıklı olarak konuştuk ve beni affetti." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması

Süper Lig'de takımına 4 gol-1 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, transferi için ise "Her oyuncu daha büyük kulüplerde oynamak ister. Hem benim hem de Rizespor için gerekli şartlar oluşmalı. Ama ben burada mutluyum ve tamamen Rizespor'a konsantre oldum" diye konuştu.



