Samsunspor, kış transfer dönemindeki 4. transferini genç sağ bek oyuncusu Talha Ulvan'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Samsunspor'a attığı imza sonrası konuşan Talha Ulvan, "Hedeflerim çok büyük. Hedeflerimin içinde hem Milli Takım hem de Samsunspor var. Milli Takımla beraber Samsunspor'da başarılı olmak istiyorum. Bu sene Samsunspor'la asıl amacımız Süper Lig 'e yükselmek." sözlerini ifade etti.

Takımdaki kadro rekabetiyle de ilgili konuşan Talha Ulvan, "Kendime fazlasıyla güveniyorum. Kadroda kaliteli bir rekabet olacak ve bu rekabete hazırım. Formayı ha keden kazanacaktır." sözlerini kullandı.

Samsunspor kulübü ise oyuncunun transferi için yazılı açıklama paylaşırken, "“Hoş geldin Talha Ulvan. Kulübümüz son olarak Jupiler Pro League ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven U21 forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.



