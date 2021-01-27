Samsunspor’un transferleri de 'süper' oldu

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, bu yıl sezon başı ve devre arasında birçok yıldız ismi takıma kattı. Adı Süper Lig ekipleriyle geçen birçok ismi kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, yaptığı transferler ile yurtiçi ve yurtdışında ses getirdi. Sampiyonlar Ligi ön eleme maçları, UEFA Kupası ve Süper Lig’de oynayan yıldız isimler, Süper Lig’e yükselme yarışı veren Samsunspor’a katıldı. Samsunspor, devre arası transfer döneminde şu ana kadar toplam 5 transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerin 4’ünü yerli piyasadan yapan Samsunspor’un transfer ettiği 4 yıldız isim de Süper Lig patentli oldu. Yurt dışından alınan tek oyuncu olan Mathias Coureur’da Bulgaristan’ın Cherno More Varna takımından transfer oldu.

Marsilya, Watford, Lens, Ankaragücü ve Kayserispor formasını terleten Djedje takıma katıldı

Kırmızı-beyazlılar devre arası transfer sezonunda ilk olarak en son Süper Lig’de Kayserispor forması giyen ve yarım sezondur kulüpsüz kalan Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı. Djedje yurt dışında Marsilya, Watford ve Lens kulüpleri de dahil olmak üzere toplam 244 karşılaşmaya çıktı.

Yıllardır hayal edilen transfer; Gökhan Karadeniz

Yıllardır her transfer döneminde Samsunspor ile adı geçen Gökhan Karadeniz’in yolu 30 yaşından sonra Samsunspor ile kesişti. Bu yıl Süper Lig ekibi Hatayspor ile 10 karşılaşmaya çıkan ve 2 asist yapan Karadeniz ile Samsunspor devre arasında sözleşme imzaladı. Gökhan Karadeniz, kariyeri boyunca 321 maça çıkıp, 104 kez gol sevinci yaşadı.

Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek

Borussia Dortmund alt yapısından çıktıktan sonra Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile Türkiye serüvenine başlayan Yasin Öztekin, 11 yıldır aralıksız olarak Süper Lig’de top koşturuyordu. Süper Lig’de Trabzonspor, K. Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe ve son olarak D. G. Sivasspor formasını giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde ilk kez TFF 1. Lig’de Samsunspor forması ile mücadele edecek. 6 kez A Milli formayı giyen Öztekin, kulüp kariyerinde ise 352 maça çıkıp, 67 kez gol atma becerisi gösterdi.

Erzurum’un yıldızı Hamroun Samsunspor’un başarısı için top koşturacak

Samsunspor’un bir diğer Süper Lig transferi de BB Erzurumspor’dan Jugurtha Hamroun oldu. İlk olarak 2011 yılında Türkiye’de Karabükspor forması giyen Hamroun, daha sonraki Romanya, Arabistan ve Katar maceralarının ardından tekrar Türkiye’in yolunu tutarak BB Erzurumspor’a transfer olmuştu. Bu sezon Erzurumspor ile Süper Lig’de çıktığı 10 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Hamroun, bundan sonraki süreçte Samsunspor’un başarısı için mücadele verecek. Kulüp kariyerinde 219 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 58 kez de gol sevinci yaşadı.

Yolu gözlenen golcü Mathias Coureur

Bulgaristan Ligi ekiplerinden More Varna’dan transfer edilen Mathias Coureur, devre arasında yurtdışından transfer edilen tek oyuncu oldu. Bu yıl eski takımı ile çıktığı 15 maçta 15 gol atan Mathias Coureur, kariyerinde çıktığı 193 maçta 57 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki golcü oyuncu, ligin 2. devresinde Samsunspor’un başarısı için top koşturacak.

Beklenen sol bek transferi Mücahit Albayrak

Sezonun ilk yarısını tek sol bek ile geçiren Samsunspor, devre arasındaki son transferini sol bek mevkiine yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Süper Lig’de BB Erzurumspor forması giyen Mücahid Albayrak’ı, Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiraladı. Albayrak, hücum geçişlerinde etkili olamamasından dolayı sporseverler tarafından eleştirilen Kerem Can Akyüz ile forma savaşı verecek.

İHA