Samsunspor’un ilk yarı karnesi

2019-2020 sezonunda kırmızı-beyazlı takımda Nurullah Aslan bu sezonun ilk yarısında en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Toplam 21 futbolcunun görev aldığı ligde Nurullah Aslan geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı. Nurullah Aslan’ı, 15 maçta bin 350 dakika ile Yalçın Kılınç ve 15 karşılaşmada bin 341 dakika ile de Caner Arıcı takip etti.

Sezonun ilk yarısında takımda en golcü isim Bahattin Köse oldu. Bahattin Köse forma giydiği 15 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Bahattin Köse’yi, 7 golle Atabey Çiçek, 5 golle İlyas Kubilay Yavuz, 3 golle Gökhan Alsan, 2 golle Guido Koçer ve birer golle de Caner Arıcı, Ferhat Çulçuoğlu, Ramazan Çevik, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Samed Hakan Kılıç ve Ahmethan Köse takip etti.

Ligin ilk yarı maçlarında takımda Caner Arıcı 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Takımda Ferhat Çulcuoğlu 1 kırmızı ve 2 sarı kart, Erkam Reşmen 4, Atabey Çiçek 3, Nurullah Aslan, Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz ve Ahmethan Köse ikişer, Gökhan Meral, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan ve Ramazan Çevik ise birer sarı kart gördü.