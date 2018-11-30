Yılport Samsunspor’u ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, kulüp başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kulüp ziyaretinin ardından Karaaslan ve Uyanık yıkımı devam eden eski 19 Mayıs Stadyumu'na giderek incelemelerde bulundu. Burada Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Millet Bahçesi’ne dönüştürülmek için yıkılan eski 19 Mayıs Stadyumu’na, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig karşılaşmasına giderken Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden ‘futbol şehitleri’ için anıt yapılacağını söyledi.

Samsunspor'un 20 Ocak 1989 tarihinde geçirmiş olduğu kazanın asla unutulmayacağını belirten Çiğdem Karaaslan, “Samsunspor kafilesi 1989 yılında Türk futbol tarihine geçen çok acı bir trafik kazası yaşadı. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan vefat etti. Şimdi Samsunspor'un kulüp başkan yardımcılığını üstlenen Emin Kar gibi birçok sporcusu ise sakat kaldı. O günden bugüne Samsunspor’a sevdalı olmak, mağlubiyetine üzülmek, galibiyetine sevinmek kadar aynı zamanda bu büyük acıyı yaşamış olmaktan dolayı başka bir bağa dönüştü. Takımımız o kaza ile birlikte kırmızı beyaz renklerine bir de 'siyahı' ekledi" dedi.

Samsun’daki eski 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu bölgeye Samsunspor Şehitler Anıtı’nın da yapılacağını belirten Karaaslan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski stadyumlar Millet Bahçesi’ne dönüştürülüyor. Buradaki asıl amaç, şehrin içinde atıl kalan stadyumların yeniden o şehirlere armağan edilen çok önemli projedir millet bahçeleri. Millet Bahçesi projesi şekillenirken bir ses duyduk Samsun'dan. O ses bize, Samsunspor'un anısının yaşatılması gerektiğini söyledi. Bize gelen talep üzerine Samsunspor'un futbol şehitlerinin anıtının millet bahçesi içinde olması için gerekli çalışmaları yaptık. Millet Bahçesi, Samsun'un gözde alanı haline gelecek, dolayısı ile bizim bir gözdemiz daha var. O da Samsunspor. 'Neden her ikisi de aynı alanda birleşmesin' diye düşündük. Onun üzerine bir çalışma başlattık. Önce projeyi yapan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile konuyu paylaştık. Sağ olsunlar onlar da bu projeye destek verdiler. Artık Samsun'da yapacağımız Millet Bahçesi'nde Samsunspor'un anısını yaşatacağımız ve gelecek nesillere bu hatıraları devredeceğimiz bir anıt yapılacak” diye konuştu.

Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ise Millet Bahçesi içinde Samsunspor'un futbol şehitlerinin anıtının yapılmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)