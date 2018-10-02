Samsunsporlu Samet Asatekin: "Zamanla daha iyi olacağız"

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunsporlu futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samsunspor’un oynadığı son 2 haftayı değerlendiren Asatekin, "2 haftadır güzel bir çıkışımız var. Eyüpspor’u 2-0, Ankara Demirspor’u da 3-1 gibi güzel bir skorla geçtik. 17 tane transferin oturmasının zaman alacağını hocamız Taner Taşkın da söylemişti. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları İnegölspor’u kayıpsız bir şekilde geçmek istediklerini ifade eden Asatekin, "Pazar günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağız. Onu da kayıpsız atlatmayı düşünüyoruz. Yolumuza da kayıpsız bir şekilde devam etmeyi istiyoruz. İnegölspor’un iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama bizim hedefimiz tabii ki kazanmak. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. İnşallah deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu.

Taraftara da çağrıda bulunan Asatekin, "Samsunspor’a gelmek ayrıcalıktır. Samsunspor her zaman hedefleri olan bir takım ve ben de bu hedeflerin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Taraftarımız çok güzel. İnşallah böyle devam ederler ve bizi desteklerler. İçeride Sancaktepe Belediyespor maçında kötü bir sonuç aldık. Bize çok kızdılar, bizi affetsinler. İnşallah böyle bir şey daha olmayacak. Yolumuza kayıpsız bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

'HEDEFİM 10 VE ÜZERİ GOL ATMAK'

Şu anda kendi performansının yüzde 40-50’sini sahaya yansıttığını ifade eden Asatekin, "İlk 2 hafta çok kötü oynadım. Ancak Eyüpspor ve Ankara Demirspor maçlarında da iyi oynadığımı düşünüyorum. Şu anda performansımın yüzde 40-50’sini sahaya yansıtabiliyorum. Bu zamanla oturacak. Takımımızda 17 tane yeni transfer olan arkadaşlarımız var. Onların nerede ve neler yapacağını daha yeni yeni öğreniyoruz. Zaman ilerledikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda hedefim 10 ve üzeri gol atmak. Hazırlık maçlarında goller atıyordum. Onun için de taraftarımızın gol yönünde benden beklentisi var. Şeytanın bacağını kırdığım zaman inşallah devamı geleceğini düşünüyorum" dedi.