Samsunspor bir futbolcusunun korona virüsü (Kovid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kulüpten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde PCR testi pozitif çıkan oyuncumuz Nurullah Aslan’da, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde yapılan ek kontroller sonucunda herhangi bir bulgu saptanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.