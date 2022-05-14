Türk futbolunun köklü kulübü Yılport Samsunspor, Spor Toto Süper Lig hasretini dindirmenin hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda Süper Lig ekiplerinin peşinden koşturduğu Çağdaş Atan'ı takımın başına getiren Karadeniz ekibi, transfere de hızlı bir başlangıç yaptı.

SAMSUNSPOR'DA ÇAĞDAŞ ATAN ZAMANI

Ajansspor'un haberine göre Samsunspor, Altay ile sözleşmesini fesheden Daouda Bamba'ya resmi transfer teklifinde bulundu. Süper Lig'den düşen Altay'ın Ahmed Yasser Rayan'ın ardından 7 gollü en golcü ismi olan Fildişi Sahilli santrafor geçtiğimiz günlerde kulübün sembol ismi Marco Paixao ile birlikte siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

Lige çok hızlı bir başlangıç yapan ve 15 maçta 7 gol-1 asistlik bir katkı sağlayan Bamba, devamını getiremedi. Takımın aldığı üst üste başarısız sonuçların da etkisiyle performansı düşen 27 yaşındaki santrafor, 32 maç oynadığı Altay kariyerini 7 gol, 1 asistlik bir performansla noktaladı.

DAOUDA BAMBA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Altay'dan önce Norveç takımı Brann kulübünde 81 karşılaşmada görev alan Bamba, 29 gol katkısı sağladı, 14 de asist yaptı. Kariyerinin en iyi sezonunu yine Norveç'in bir başka takımı Kristiansund BK'de geçiren Daouda Bamba, bu kulüpte 118 maçta forma giydi ve 45 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.

Kariyerinde toplamda 243 müsabakaya çıkan Bamba, 85 gol atma başarısı gösterdi, 27 asist katkısı sağladı. Fildişi Sahilli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 900 bin euro.