Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Nuri Asan Tesisleri, Samsunspor Kulübü ile özdeşleşmiş olup kulübümüzün şanlı tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Samsunspor dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan ve tarihimizin yaşayan tanığı Nuri Asan Tesisleri, kulübümüzün ana merkezi konumundadır. Bu tesisler bünyesinde Samsunspor’un evlatları yetişmiş ve hem kulübümüze hem de Türk futboluna sayısız hizmetlerde bulunan sporcular adeta Nuri Asan Tesisleri’nde doğmuştur. Nuri Asan Tesisleri, Samsunspor’un kırmızı çizgilerinden biridir ve Samsunspor’un varlığından ayrılması düşünülemez. Bunu en iyi bilen ise, camiamıza gönül vermiş olan büyük Samsunspor taraftarıdır. Nuri Asan Tesislerimiz hakkında yayılan iddialar karşısında, tek vücut olarak tesislerimizi savunan ve güçlü bir kamuoyu oluşturan büyük Samsunspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Tüm taraftarlarımıza ve Samsun halkına kulüplerine duydukları bu sarsılmaz aidiyet duygusu için minnettarız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in iddialar hakkında bugün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyor ve Samsunspor’un şehrin birleştirici ve vazgeçilmez unsuru olduğunun altını tekrar çizmek istiyoruz” denildi.

İHA