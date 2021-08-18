Süper Lig hedefini bu kez ıskalamak istemeyen Samsunspor transferde flaş bir hamle yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig’den de birçok takımın radarına giren başarılı kanat oyuncusu, Karadeniz ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kanat oyuncusu Moryke Fofana ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.'' ifadeleri kullandı.

Başkan Yüksel Yıldırım ise 29 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini, ''İşte beklediğiniz Fofona transferi şimdi gerçekleşti. Samsunspor'umuza Hayırlı ve uğurlu olsun.'' sözleriyle duyurdu.

Daha önce Konyaspor forması da giyen Fofana’nın alacağı ücret konusunda bir açıklama yapılmadı.