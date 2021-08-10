TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından olan Samsunspor, flaş bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi, Süper Lig 'de Çaykur Rizespor ve Konyaspor formaları giyen Ismael Diomande ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Fildişili orta saha oyuncusu Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'da 24, Konyaspor'da ise 16 maça çıkan Diomande, 1 golle skora katkı sağladı.



