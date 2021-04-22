Samsunspor’dan fair play çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübü, ligde kalan tüm maçların fair play çerçevesinde tamamlanması çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, rakibe saygı, sportmenlik, fair play ve centilmenliğin, tüm spor kulüpleri ve paydaşları için vazgeçilmez birer değer olduğu belirtildi.

Ligin boyunun kısılmasıyla birlikte kalan son 3 maçın ligdeki takımları heyecanlı ve stresli bir döneme sürüklediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde fair play ortamının yaratılmasının tüm kulüplerin ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de şu anda kalan son 3 maçta heyecan ve stres tavan yapmış durumda. Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da her zaman vurguladığı gibi, ligde kalan tüm maçların fair play çerçevesinde tamamlanması, Samsunspor camiası olarak en büyük dileğimizdir.

Samsunspor camiası olarak amacımız son günlerde Tuzlaspor, Balıkesirspor ve Menemenspor kulüplerini veya diğer kulüpleri lekelemek değildir. Başkanımız Yüksel Yıldırım, futbol camiasında konuşulan duyum ve söylentilerden dolayı duyduğumuz rahatsızlıkları dile getirmiştir. Tuzlaspor Futbol Kulübü, yapmış olduğu kamuoyu açıklamasında da bu söylentilerin asılsız olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Tuzlaspor Futbol Kulübünün düşmüş olduğu durumdan dolayı üzüntülerimizi belirtiriz. Başkanımızın amacı her zaman tüm Türk kulüplerinin centilmenlik ve fair play ruhu içinde mücadele ederek Türk futboluna katkıda bulunmalarını sağlamaktır."

Açıklamada, matematiksel olarak play-off oynama şansı devam eden Tuzlaspor’a play-off yolunda ve Menemenspor’a da ligde kalma yolunda başarılar dilendi.