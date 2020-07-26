Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Vukan Savicevic’in Bolu’da sürdürülen kampa katıldığı belirtildi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve takım arkadaşlarıyla tanışan Vukan Savicevic’in, Yılport Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Büyük bir camiaya geldiğini belirten Vukan Savicevic’in, şu ifadelerine yer verildi:

"Samsunspor’un benimle ilgilendiğini öğrendikten sonra, internete girdim ve araştırdım. Aynı zamanda Türkiye’de oynayan arkadaşlarıma da sordum. Taraftarların harika olduğunu söylediler ve inanıyorum ki onlarla birlikte birçok galibiyeti kutlayacağız. Futbolcu olarak enerjik bir yapıya sahibim. Enerjik olduğumda daha fazla konsantre olabiliyorum ve açıkçası böyle olmayı seviyorum. Sahada 8 veya 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorum. Tabii ki maçın durumuna ve teknik direktörümüzün benden istediğine göre değişiyor. Her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum."