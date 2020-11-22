Dün Giresunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Samsunspor, gelecek hafta evinde karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman hareketlilik, pas çalışması ile ısınma, 5’e 2 top kapma, 7’ye 7 beş kaleli oyun ve 8’e 8 yarı sahada oyunun ardından son buldu.

Sakatlığı geçen Tomane de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Uzun süredir sahalardan uzak olan Tomane’nin, Tuzlaspor mücadelesinde görev alması bekleniyor. Öte yandan tedavisi devam eden Kevin Boli ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

İHA