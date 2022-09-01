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Samsunspor'da sürpriz ayrılık! Hasan Kılıç'ın sözleşmesi feshedildi

Samsunspor, 30 yaşındaki orta sahası Hasan Kılıç'la yollarını ayırdı. Karadeniz ekibi, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

01 Eylül 2022, Perşembe 19:08 Son Güncelleme:
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Samsunspor'da sürpriz ayrılık! Hasan Kılıç'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da flaş bir ayrılık yaşandı. Ligin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Hasan Kılıç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Kırmızı-Beyazlı kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ayrılığı, “Geçtiğimiz sezon aramıza katılan futbolcumuz Hasan Kılıç'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleriyle duyurdu.

Hasan Kılıç, son oynanan Erzurumspor FK maçının son anında penaltıyı gole çevirememiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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