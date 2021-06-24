Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına giren TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan tecrübeli teknik adamla 1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altıparmak daha önce çalıştırdığı Erzurumspor, Gaziantep FK ve Hatayspor’u Süper Lig’e taşıma başarısı göstermişti.

17 takım çalıştırdı

Daha önce 17 takım çalıştıran Mehmet Altıparmak, 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor , Altay, Yeni Malatyaspor, Kartalspor, Alanyaspor , Denizlispor , Manisaspor, Gümüşhanespor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.