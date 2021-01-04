Samsunspor’da futbolculara verilen para cezası iptal edildi

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı Bursaspor maçından 3-0 yenilgi ile ayrılmıştı. Oynanan kötü futbol ve alınan ağır mağlubiyetin ardından kadroda bulunan tüm futbolculara 30'ar bin TL para cezası verilmişti. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolculara verilen para cezasının affedildiğini ifade etti.

Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından cezanın affedilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Samsunspor FK A.Ş. Yönetim Kurulu olarak bugün yapmış olduğumuz tele toplantıda son 4 maçı üst üste kazanarak ligde ilk yarıyı ilk üçte bitirmeyi garantilemelerinden dolayı daha önce Bursaspor maçı sonrasında futbolculara kesilen 30'ar bin TL para cezası uygulanmayıp affedilmiştir.”

İHA