Geçtiğimiz sezon Süper Lig bileti alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile birlikte 70 puan toplamasına rağmen averajla 3. sırada kalan, Play-Off'ta ise Altınordu'ya elenen Samsunspor, yeniden yapılanma çerçevesinde Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmış, takımı Mehmet Altıparmak'a emanet etmişti.

Mehmet Altıparmak'la 9 hafta

Sezona iddialı transferlerle girmesine rağmen beklentilerin altında kalan Karadeniz ekibi, 8 maçta aldığı 3 galibiet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 11 puan toplayınca Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı, Fuat Çapa ile anlaştı. Çapa yönetimindeki ilk maçta Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan, Karadeniz ekibi, 11. hafta maçında ise Bandırmaspor'a 2-0 kaybetti.

2 kadro dışı, Fuat Çapa'ya tam yetki!

Geride kalan 11 haftada lider Ümraniyespor'un 12 puan gerisinde 11. sırada kalan Kırmızı Beyazlı ekipte flaş bir operasyon yapıldı. Takımın tecrübeli oyuncuları Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'i kadro dışı bırakan Samsunspor, yeniden yapılanma çerçevesinde görev alan alan scout ekibinin görevine de son verdi.

'Camiamızın beklentisi olan başarı...'

Teknik direktör Fuat Çapa'ya tam yetki veren Samsunspor kulübü, konu ile ilgili, ''Camiamızın beklentisi olan başarıyı elde etmek ve hedeflerimize ulaşabilmek adına yapılacak tüm çalışmalar için teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya tam yetki verilmişti. Alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Mustafa Aztopal da gitti

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde genel menajer Mustafa Aztopal da görevinden istifa etti. Samsunspor Yönetim Kurulu’nun Aztopal’ın istifasını kabul ettiği aktarılan açıklamada, Aztopal’a katkı ve hizmetleri için teşekkür edildi.