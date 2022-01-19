Kadrosunda 10 yabancı futbolcusu bulunan ve bunun 8’inin lisansını çıkartabilen Samsunspor’da İsmael Diomande’nin sözleşmesinin dondurulması ile yeni transferlerden Sheldon Bateau’nun lisansı çıkartılabilmişti. Kadroda düşünülmeyen ve sakatlık dolayısıyla sezonu kapatan Alen Melunovic ve Kevin Boli ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varamayan kırmızı-beyazlılarda bir başka yeni transfer yeni transfer Junior Tallo için ise lisans çıkartılamamıştı. Başkan Yüksel Yıldırım, bugün yaptığı açıklama ile sözleşme dondurma konusunda takıma kolaylık sağlayan orta saha oyuncusu İsmael Diomande’ye tutumundan ve örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

“Diomande, aylık garanti maaş ücretinde yüzde 50 indirim yaptı”

Başkan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, “Samsunspor kamuoyunun bildiği üzere, futbolcumuz Ismael Diomande, 2021 Kasım ayında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucunda sezonu kapatmıştı. Aralık ayında futbolcumuzla yaptığımız görüşmede, takımımızın ara transfer yapabilmesi için kendisine yer açmayı teklif etmiştik. Ismael Diomande, büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği göstererek yaptığımız teklifi kabul etmiştir. Sözleşmesinin bu sezon sonuna kadar dondurulmasını ve 2022 Ocak ayı itibarıyla aylık garanti maaş ücretinde yüzde 50 indirim yapılmasını kabul etmiştir. Futbolcumuzun sözleşmesi dondurulmuş olup, önümüzdeki sezondan itibaren devam edecektir. Bu nedenle, Ismael Diomande’ye örnek davranışlarından dolayı kulüp adına teşekkür ediyoruz. Takımımızda oynadığı süre içinde örnek bir Samsunspor futbolcusu olmakla kalmayıp, Samsunspor ailesinin bir parçası ve kulübümüzün temsil ettiği sportmenlik, fair play ve centilmenlik geleneklerinin bir sembolü olan örnek futbolcumuza, kulübüne olan bu bağlılığı ve yardımsever yaklaşımından dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Ismael Diomande’nin bir an önce sağlığına kavuşarak, önümüzdeki sezonda takımdaki yerini almasını diliyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ismael Diomande sezon başında Süper Lig ekibi Konyaspor ’dan transfer edilmiş, Samsunspor formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetmişti.

İHA