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Samsunspor'da Çağdaş Atan ile anlaşma sağlanamadı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör olarak Çağdaş Atan ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Karadeniz ekibi anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'dan fikir ayrılıkları nedeniyle vazgeçtiğini duyurdu.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 11:52 Son Güncelleme:
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Samsunspor'da Çağdaş Atan ile anlaşma sağlanamadı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör olarak Çağdaş Atan ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Karadeniz ekibi anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'dan fikir ayrılıkları nedeniyle vazgeçtiğini duyurdu. 

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörlük görevi için daha önce prensip anlaşmasına vardığımız sayın Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı iyi niyet çerçevesi içinde anlaşılarak görüşmelerimiz sonlandırılmıştır. Sayın Çağdaş Atan'a gösterdikleri anlayış için teşekkür eder, başarılar dileriz.


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