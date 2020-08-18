Samsunspor’da Ange-Freddy Plumain'den 3 yıllık imza

TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, İsrail’in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

18 Ağustos 2020, Salı 23:42 Son Güncelleme:
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Samsunspor’da Ange-Freddy Plumain'den 3 yıllık imza

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü bugün Bolu’da tamamlayan Yılport Samsunspor, ikinci yabancı transferini İsrail’in Beitar Jerusalem takımında oynayan Ange-Freddy Plumain ile yaptı. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul’da düzenlenen tören ile Samsunspor’a 3 yıllık imza attı.

Törene Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal da katıldı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, ''İsrail’in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yıldırım Tower’da yapılan imza törenine 25 yaşındaki oyuncu Ange-Freddy Plumain’in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal katılmıştır. Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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