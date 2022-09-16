Samsunspor’da 2. şok ayrılık

Yakın zamanda teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor’da flaş bir ayrılık daha yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekipte Futbol Gelişim Direktörü görevinde bulunan Batu Kaplan da takımdan ayrıldığını açıkladı.

Batu Kaplan kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geldiğim günden beri Atatürklü armanın sorumluluk bilinciyle çalıştım. Yeri geldi yel değirmenlerine karşı mücadele ettim ama gelinen noktada çok yıpratıldım. Büyük Samsunspor taraftarı, kurulan bu takıma inanın, bu takım şampiyon olacak. Avrupa ve Afrika beni bekler. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.



