Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı

Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Mustafa Aztopal, “Şampiyonluklar yaşamış, yaşına göre son derece deneyimli bir kardeşimizi kadromuza kattığımız için mutluyuz. Veli’nin bu seneki hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” dedi.

Y. Samsunspor’a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Veli Çetin ise, “Samsunspor, Süper Lig'i hak eden bir takım. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı bir şekilde aşacağıma inanıyorum” diye konuştu.