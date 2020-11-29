Samsunspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2 - 0

Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında evinde Tuzlaspor'u Guido Koçer ve Yalçın'ın golleriyle 2-0 yendi ve zirveye ortak oldu. Puanını 20 yapan Ertuğrul Sağlam'ın ekibi 23 puanlı Altınordu ve 21 puanlı Ankara Keçiörengücü'nün ardından üçüncüğ sıraya geldi. İki tahfat ömnce lider olan Tuzlaspor ise üst üste iki maç kaybetti ve 6.sıraya kadar geriledi

TFF 1.LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

16. dakikada Erhan Kartal’ın ortasına iyi yükselen Guido’nun kafa şutu filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada Arif’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Nurullah kornere çeldi.

37. dakikada Arif’in kullandığı kornerde Tarık’ın kafa vuruşunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-0

65. dakikada Nadir'in yerden düzgün yolladığı şutu kaleci Haydar kurtardı.

71. dakikada Erdem'in kullandığı kornere iyi yükselen Thuram'ın kafa şutunu kaleci Nurullah çizgi üzerinden çeldi.

79. dakikada Buğra'nın ortasına iyi vuran Plumain'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.

84. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gyasi'nin şutu az farkla auta çıktı.





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Ercan dk. 86 ?), Savicevic (Plumain dk. 73), İlyas Kubilay Yavuz (Buğra dk. 66), Guido Koçer, Burak Çalık (Gyasi dk. 73 ), Nadir Çiftçi (Oğuz dk. 86 )

Yedekler: Furkan, Yameogo, Enes

Teknik Sorumlu: Gökhan Geylani

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, Yohou, Yasin Güreler, Tarık Tekdal, Arif Morkaya (Vedat dk. 63), Cajic, Patej Pucko (Özgür Can dk. 63), Gökcan Kaya, Samet Asatekin (Ahmet Yazar dk. 58 x), Thuram

Yedekler: Angeler, Mahmut, Ferhat, Segbefia

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Guido (dk. 16.), Yalçın (dk. 59) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Erhan, Yalçın (Samsunspor), Tarık, Özgürcan (Tuzlaspor)