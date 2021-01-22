Bursaspor’la imkansız denilen bir şampiyonluk, Kayserispor’un en iyi yılları, Samsunspor ve Beşiktaş’ta geçen hem oyunculuk hem de antrenörlük yılları.. Ertuğrul Sağlam’ın bilinenleri bunlar. Peki ya bilinmeyenleri? Onu da kendi ağzından Fanatik Gazetesi Youtube kanalında anlattı.

Samsunspor’da yabancı oyuncuların uyumu, transferdeki son durum, hayal kırıklıkları, gelecek planları, en büyük hayali, idolleri ve daha fazlası için videomuzu muhakkak seyretmelisiniz!