Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’dan FANATİK'E özel açıklamalar: “Tek bir hayalim var!”
Samsunspor’un yaşayan efsanesi olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Fanatik Gazetesi’nden Nihat Uzel’e çok özel açıklamalarda bulundu. Kulübün mevcut vizyonu, hayalleri, altyapıya verdiği önem ve birçok konu hakkında konuşan Ertuğrul Sağlam çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samsunspor’un başında ikinci yılını geçiren Ertuğrul Sağlam, verdiği röportajda zaman zaman güldürürken bolca düşündürdü. Türk futbolunun özetini tane tane anlatan ve futbolculuk döneminde başlayan kariyerini kendi ağzıyla anlatan Ertuğrul Sağlam’ın bu röportajını Fanatik Gazetesi Youtube kanalından seyredebilirsiniz.
Bursaspor’la imkansız denilen bir şampiyonluk, Kayserispor’un en iyi yılları, Samsunspor ve Beşiktaş’ta geçen hem oyunculuk hem de antrenörlük yılları.. Ertuğrul Sağlam’ın bilinenleri bunlar. Peki ya bilinmeyenleri? Onu da kendi ağzından Fanatik Gazetesi Youtube kanalında anlattı.
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