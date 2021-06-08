Samsunspor - Semt77 Yalovaspor maç sonucu: 79-75

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada art arda top kayıpları yaşayan Samsunspor 1’nci çeyreği 18-25 geride tamamladı. 2’nci çeyrekte daha etkili oynayan Samsunspor devreye 46-44 önde girdi. 3’üncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan kırmızı-beyazlılar, maçın son bölümüne ise üç sayı farkla 62-59 önde başladı. Son çeyrekte ise etkili oyununu sürdüren Samsunspor, karşılaşmayı 79-75 galip tamamladı.

İKİNCİ MAÇ 10 HAZİRAN’DA

Serinin ikinci maçı da 10 Haziran Perşembe günü Samsun'da oynanacak.

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Erhan Gürsel

SAMSUNSPOR: Kahlıl Quınton Dukes 25, Ahmet Fatih Cantitiz 17, Tımothy Luız Soares 12, Berkay Çıvgın 10, Mert Ali Sert 6, Can Özcan 5

SEMT77 YALOVASPOR: Lamont Da Sean Jones 27, Hüseyin Akın Kandemir 15, Tunahan Dikmen 11, Şahin Ekmen 8, Yancy Derınger Gates 5, Emircan Soy 4, Melih Kapucu 3, Yunus Akçay 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-25

İLK YARI: 46-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59

DHA