TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 14’üncü haftasında lider Manisa Futbol Kulübü’nün 6 puan gerisinde olan Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’u 5-0 yendi. Maçın 55’inci dakikasında Samsunsporlu taraftarlar maçı izlemeye gelen Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara oyuncaklar attı. Yılport Samsunspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izledi.

32’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci Alperen’in müdahalesiyle yerde kalan Bahattin’in kazandığı penaltıyı kullanan İlyas Kubilay Yavuz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

50’nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz’un pasıyla buluşan Guido’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

65’inci dakikada Atabey’in pasıyla buluşan Guido’nun şutunda topu kaleci Alperen son anda kornere çıkarttı.

70‘inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz’un pasıyla buluşan Bahattin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

71'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Bahattin’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0.

79’uncu dakikada Bahattin’in ara pasıyla buluşan Atabey’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Boran Turhan (xx), Osman Baruk (xx) YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner Arıcı (xx), Erkam (xx) (Dk. 78 Ercan xx), Yalçın (xx), Gökhan Meral (xxx), Guido (xxx) (Dk. 66 Enes İslam xx), Gökhan Alsan (xx), Ferhat (xx), Bahattin (xxx), İlyas Kubilay (xxx) (Dk. 81 Samed Hakan Kılıç (xx), Atabey (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Alperen (x), Yusuf (x), Mehmet Halil Daniş (x) (Dk. 74 Ali İrtürk x), Veysel (xx), Murat Şamil (x) (Dk. 74 Serhat (x), Eyüp (xx), Ali Eren (x), Mehmet Fatih Bayat (x), Muhammed Talha (x), Rıdvan (xx) (Dk. 82 Mücahit (x), İbrahim (x)

GOLLER: Dk. 32 (P) İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 50 Guido, Dk. 70 - Dk. 71 Bahattin Köse, Dk. 79 Atabey (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ferhat (Yılport Samsunspor) - Mehmet Fatih Bayat, Rıdvan (Şanlıurfaspor)