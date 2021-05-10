TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftasında Adana'da oynanan maçta Adanaspor ile karşılaşan Yılport Samsunspor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Samsunspor, aynı puandaki rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'un da son haftada maçlarını kazanmasıyla 3'lü averaj sonucu Süper Lig'e direkt katılma hakkını kaybetti.

Süper Lig için Play-Off oynayacak Samsunspor takımı, karşılaşmanın ardından kulüp otobüsüyle Adana'da konakladığı otele döndü. Kafiledekiler indikten sonra otel çevresinde daha güvenli yere çekilmek istenen kırmızı-beyazlı takımın otobüsü, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, atılan taşlar nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başattı.

Bu arada, geceyi Adana'da geçiren konuk ekip, sabah erken saatlerde uçak ile Samsun'a döndü.

DHA

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