Samsunspor, liderliği Manisa FK’dan devraldı

Kuzeyin Kralı sonunda zirveye çıktı... Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’la anlaşıp 5 yıllık uzun bir yolculuğa çıkan Samsunspor, 6 puan gerisinde olduğu Manisa FK’yı yakaladı. Rakibinin Zonguldak’ta takıldığı haftada Gümüşhanespor’u 3-0’la bozguna uğratan Kırmızı-Beyazlılar, 43 puana ulaştı, averajla puan tablosunda en üst sırada yer aldı. Taraftarının muhteşem desteğiyle kritik maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, Atabey’in 38. dakikada golüyle perdeyi açtı. Üstün futbolunu maçın geneline yayan Ertuğrul Sağlam’ın takımı, devreye giderken son dakikada Gökhan Alsan’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Gökhan Alsan şov

Başarılı orta saha oyuncusu 69. dakikada bir kez daha sahne aldı ve skoru tayin etti. Kalan bölümde sonuç değişmedi. Samsunspor ikinci yarının ilk maçında taraftarına 3 puan hediye ederken zirveye oturmanın sevincini yaşadı.