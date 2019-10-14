Samsunspor, Kırklareli karşısında şov yaptı
Beyaz Grup’ta şampiyonluk hedefleyen ancak üst üste Manisa ve Amed’e takılan Samsunspor, Kırklareli karşısında şov yaptı. 4-0’lık rahat bir skor alan Kırmızı-Beyazlılar, puanını 18’e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.
2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Samsunspor, sahasında orta sıra ekiplerinden Kırklarelispor’u ağırladı. 1. Lig’e direkt olarak çıkmayı hedeflemesine rağmen son 2 haftada üst üste lider Manisa ve Amed’e takılan Kırmızı-Beyazlılar, bu sefer rahat kazanmayı başardı. Maçın ilk bölümünde rakibini çözmekte oldukça zorluk çeken Karadeniz ekibi, 40. dakikada aradığı golü buldu. Guido Koçer, Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından konuk ekip çözülmeye başladı. İki dakika sonra sahneye çıkan Enes İslam İlkin, devrenin skorunu ilan etti: 2-0.
70’te fişi çektiler
İkinci devrede de oyunun hakimi Samsun’du. 63. dakikada Atabey Çiçek, takımını rahatlatan golü kaydetti: 3-0. 70’te ise Caner Arıcı, mücadelenin skorunu ilan etti: 4-0. Karadeniz ekibi, muhteşem taraftarının önünde zirve için önemli bir adım attı. Kırklareli ise 10 puanla 12. sırada kaldı.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sefa Özcan, Okan Akbal
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner Arıcı (Dk. 83 Onur), Yalçın, Guido (Dk. 66 Samet Asatekin), Oğuz, Ramazan, Gökhan Alsan (Dk. 73 Samed Hakan Kılıç), Ferhat, Enes İslam, Erkam, Atabey
KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, Caner Koca, İbrahim, Emre (Dk. 77 Yüksel), Malik (Dk. 69 Muhammet Beşir), Umut, Mert Sinan, Serkan, Enis
GOLLER: Dk. 41 Guido, Dk. 43 Enes İslam, Dk. 63 Atabey, Dk. 70 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Caner Arıcı. Erkam, İrfan Buz (Yılport Samsunspor) – Müslüm Aydoğan, Vehbi Haluk Bulgurlu (Kırklarelispor)