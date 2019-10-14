Samsunspor, Kırklareli karşısında şov yaptı

2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Samsunspor, sahasında orta sıra ekiplerinden Kırklarelispor’u ağırladı. 1. Lig’e direkt olarak çıkmayı hedeflemesine rağmen son 2 haftada üst üste lider Manisa ve Amed’e takılan Kırmızı-Beyazlılar, bu sefer rahat kazanmayı başardı. Maçın ilk bölümünde rakibini çözmekte oldukça zorluk çeken Karadeniz ekibi, 40. dakikada aradığı golü buldu. Guido Koçer, Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından konuk ekip çözülmeye başladı. İki dakika sonra sahneye çıkan Enes İslam İlkin, devrenin skorunu ilan etti: 2-0.

70’te fişi çektiler

İkinci devrede de oyunun hakimi Samsun’du. 63. dakikada Atabey Çiçek, takımını rahatlatan golü kaydetti: 3-0. 70’te ise Caner Arıcı, mücadelenin skorunu ilan etti: 4-0. Karadeniz ekibi, muhteşem taraftarının önünde zirve için önemli bir adım attı. Kırklareli ise 10 puanla 12. sırada kaldı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sefa Özcan, Okan Akbal

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner Arıcı (Dk. 83 Onur), Yalçın, Guido (Dk. 66 Samet Asatekin), Oğuz, Ramazan, Gökhan Alsan (Dk. 73 Samed Hakan Kılıç), Ferhat, Enes İslam, Erkam, Atabey

KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, Caner Koca, İbrahim, Emre (Dk. 77 Yüksel), Malik (Dk. 69 Muhammet Beşir), Umut, Mert Sinan, Serkan, Enis

GOLLER: Dk. 41 Guido, Dk. 43 Enes İslam, Dk. 63 Atabey, Dk. 70 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Caner Arıcı. Erkam, İrfan Buz (Yılport Samsunspor) – Müslüm Aydoğan, Vehbi Haluk Bulgurlu (Kırklarelispor)



