Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti

Samsunspor, 26 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp için yola çıktı. 29 futbolcuyla hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Aykut Özer, Nurullah Aslan, Alp Tutar, Ali Taha Demir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Şener Kaya, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Osman Çelik, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Amir Arlı, Arvydas Novikovas, Erald Çinari, Polat Yaldır, Melih Okutan, Moryke Fofana, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Yusuf Ensar Poyrazlı, Gaetan Laura ve Tomane."

İHA