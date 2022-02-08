Spor Toto 1. Lig'de topladığı 34 puanla 7. sırada yer alan Samsunspor, transferin son gününde atağa kalktı. Darmstadt 98'den Ensar Arslan’ı renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, bir hamle daha yaptı ve Viktoria Plzen'den Joel Kayamba'yı transfer etti.

Kırmızı Beyazlılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak Fortuna Liga ekiplerinden FC Viktoria Plzen forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat Joel Ngandu Kayamba'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor, devre arası transfer döneminde KV Mechelen'den 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu stoper Sheldon Bateau ile 2,5 yıllık, Oud-Heverlee Leuven'den 20 yaşındaki sağ bek Talha Ulvan ile 3,5 yıllık, FC Viktoria 1889 Berlin'den 26 yaşındaki merkez orta saha Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık, Ujpest FC'den 29 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor Junior Tallo ile 1,5 yıllık (1 yılı opsiyonlu), Darmstadt 98 takımından hücum oyuncusu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisi, son olarak Viktoria Plzen'den Joel Kayamba'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı.